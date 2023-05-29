Медведев остался на первой строчке в чемпионской гонке ATP

Сегодня, 07:01
Российский теннисист Даниил Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP.
Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье — у серба Новака Джоковича. Также в топ-10 россияне Андрей Рублев (6) и Карен Хачанов (9).
Аслан Карацев поднялся на три строчки и занимает 39-е место, Александр Шевченко с 59-й переместился на 53-е.
Чемпионская гонка ATP от 22 мая:
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 4300
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3455
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2745
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2590
5 (5). Янник Синнер (Италия) — 2275
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 2215
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 2125
8 (8). Тэйлор Фритц (США) — 1825
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1540
10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1445
39 (42). Аслан Карацев — 528
53 (57). Александр Шевченко — 444
89 (79). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 325