Медведев остался на первой строчке в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP.

Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье — у серба Новака Джоковича. Также в топ-10 россияне Андрей Рублев (6) и Карен Хачанов (9).

Аслан Карацев поднялся на три строчки и занимает 39-е место, Александр Шевченко с 59-й переместился на 53-е.

Чемпионская гонка ATP от 22 мая:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 4300

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3455

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2745

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2590

5 (5). Янник Синнер (Италия) — 2275

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 2215

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 2125

8 (8). Тэйлор Фритц (США) — 1825

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1540

10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1445

39 (42). Аслан Карацев — 528

53 (57). Александр Шевченко — 444

89 (79). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 325