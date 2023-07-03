Медведев остался на третьей строчке в рейтинге ATP, Карацев потерял три позиции

ATP на официальном сайте представил обновленный рейтинг теннисистов. На первом месте находится испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович занимает вторую строчку, замыкает тройку россиянин Даниил Медведев. Андрей Рублев остался на седьмом месте, Карен Хачанов — на 11-м. Роман Сафиуллин поднялся на 92-е место, Аслан Карацев опустился на 50-ю строчку, Александр Шевченко остался на 97-й. Обновленный рейтинг ATP (3 июля): 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7675; 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7595; 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890; 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960; 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670; 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510; 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4255; 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3345; 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3310; 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085; 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035... 50 (47). Аслан Карацев (Россия) — 888... 92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 631... 97 (97). Александр Шевченко (Россия) — 623. 105. (116) Павел Котов (Россия) — 591... 144. (143) Иван Гахов (Россия) — 414.