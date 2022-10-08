Медведев отказался от продолжения матча с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от продолжения матча с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира ATP 500 в Астане. 4-я ракетка мира при счете 6:4, 6:7 (6:8) отказался продолжать матч из-за травмы. В финале турнира Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Астана (Казахстан) Турнир ATP Astana Open Призовой фонд 1 900 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Новак Джокович (Сербия, 4, WC) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 4:6, 7:6 (8:6), 0:0 отказ 2-го игрока