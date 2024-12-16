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Сегодня, 09:50

Медведев отказался от участия в Мировой теннисной лиге в Абу-Даби

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев снялся с Мировой теннисной лиги-2024 (World Tennis League), сообщает пресс-служба турнира.

Пятую ракетку мира заменит представитель Канады Денис Шаповалов.

Также от участия в турнире отказались еще несколько игроков: поляк Хуберт Хуркач, американец Тейлор Фритц и чешка Барбора Крейчикова. Вместо них на турнире сыграют Александр Шевченко из Казахстана, австралиец Джордан Томпсон и румынка Симона Халеп.

Мировая теннисная лига — выставочный смешанный командный турнир, который ежегодно проводится в ОАЭ. В сезоне-2023 на соревнованиях выступили трое россиян: Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева, которые в составе «орлов» стали чемпионами турнира.

В этом году Мировая теннисная лига пройдет в Абу-Даби с 19 по 22 декабря.

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Теннис
Даниил Медведев
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