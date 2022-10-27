Медведев отметил, что счет матча с Домиником Тимом не отражает напряженности игры

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Австрии Домиником Тимом во втором круге турнира в Вене (6:3, 6:3).

«Матч получился сложным — счет не отражает напряженности поединка. Я неплохо подавал и доволен своим уровнем игры — рад, что пробился дальше. Понятно, что чем дальше я прохожу по сетке, тем сложнее будет, но я рад этому и жду следующей игры», — цитирует 4-ю ракетку мира ТАСС со ссылкой на пресс-службу ATP.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.