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Сегодня, 07:35

Медведев ответил, считает ли себя фаворитом в борьбе за титул на «мастерсе» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Третья ракетка мира Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом в борьбе за титул на грунтовом «мастерсе» в Риме.

«Я так не думаю. Особенно на фоне Руне и Рууда. Я не хочу говорить, что они специалисты по грунту, но им точно нравится играть на грунте. И Борне, и Стефаносу тоже. В последние годы Стефанос зарекомендовал себя как один из трех-четырех лучших игроков на грунте.

Так что я определенно не отношу себя к числу фаворитов, но я играю и чувствую себя здесь очень хорошо. Так что, если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, я уверен, моему сопернику придется несладко. Именно этого я и хочу добиться. Так что я надеюсь пройти дальше, выиграть еще два матча», — сказал Медведев на пресс-конференции.

За выход в финал турнира Медведев поспорит с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 20 мая.

 
Даниил Медведев. Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!

 

Теннис
Даниил Медведев
Каспер Рууд
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
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