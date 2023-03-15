Медведев переиграл Зверева в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев переиграл немца Александра Зверева в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Россиянин одержал 17-ю победу подряд.

Матч продолжался 3 часа 10 минут.

Россиянин во втором сете при счете 3:2 оступился и упал, после чего ему потребовался медицинский тайм-аут. После оказания помощи игра продолжилась.

Следующим соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович Фокина.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Зверев (Германия, 12) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5