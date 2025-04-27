Медведев по итогам турнира в Мадриде вновь станет первой ракеткой России

По итогам турнира ATP серии «мастерс» в Мадриде Даниил Медведев снова станет первой ракеткой России, обойдя Андрея Рублева в мировом рейтинге.

Если Медведев проиграет в следующем матче на турнире, у него останется 3 140 очков. Рублев, проигравший в третьем круге представителю Казахстана Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6), не смог защитить титул в Мадриде. По итогам турнира в его активе будет 2 580 очков, и он не сможет сохранить место в топ-10 мирового рейтинга. Впервые с сентября 2022 года Рублев покинет десятку сильнейших теннисистов мира.

Медведев вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде после того, как серб Ласло Джере снялся с матча. Следующую игру в столице Испании россиянин проведет против аргентинца Хуана-Мануэля Черундоло.