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Сегодня, 22:27

Медведев победил Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Дохе

Иван Шитик
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Россиянин Даниил Медведев стал вторым финалистом теннисного турнира в Дохе.

В полуфинале соревнований он победил представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. В первом сете россиянин победил со счетом 6:4, а во втором вырвал победу на тай-брейке — 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 1 час и 57 минут.

На счету россиянина 6 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. У канадца — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейка из 5.

В финале соперником россиянина станет опытный британец Энди Маррей.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 7:6 (9:7)

Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
Энди Маррей
65
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