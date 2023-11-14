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Сегодня, 00:43

Медведев победил Рублева в стартовом матче Итогового турнира ATP

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в стартовом матче группового турнира Итогового турнира ATP — 6:4, 6:2. Игра длилась 1 час 32 минуты.

Медведев за игру сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. У Рублева — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 0 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

По ходу матча Рублев послал зрителя, который по-русски призвал теннисиста собраться.

Вместе с россиянами в группе B выступают Александр Зверев и Карлос Алькарас. 13 ноября немец обыграл испанца со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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