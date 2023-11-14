Медведев победил Рублева в стартовом матче Итогового турнира ATP

Сегодня, 00:43
Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в стартовом матче группового турнира Итогового турнира ATP — 6:4, 6:2. Игра длилась 1 час 32 минуты.
Медведев за игру сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. У Рублева — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 0 из 7 реализованных брейк-пойнтов.
По ходу матча Рублев послал зрителя, который по-русски призвал теннисиста собраться.
Вместе с россиянами в группе B выступают Александр Зверев и Карлос Алькарас. 13 ноября немец обыграл испанца со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 6:2