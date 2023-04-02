Медведев победил Синнера в двух сетах и выиграл «Мастерс» в Майами

Сегодня, 21:48
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США).
В финале россиянин победил итальянца Янника Синнера в двух сетах — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час и 33 минуты.
Медведев выиграл четвертый турнир в нынешнем сезоне. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубаи (ОАЭ).
Всего у 27-летнего Медведева 19 титулов за карьеру, пять из которых — на турнирах «Мастерс».
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 4) — Янник Синнер (Италия, 10) — 7:5, 6:3