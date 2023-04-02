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Сегодня, 21:48

Медведев победил Синнера в двух сетах и выиграл «Мастерс» в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США).

В финале россиянин победил итальянца Янника Синнера в двух сетах — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час и 33 минуты.

Медведев выиграл четвертый турнир в нынешнем сезоне. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубаи (ОАЭ).

Всего у 27-летнего Медведева 19 титулов за карьеру, пять из которых — на турнирах «Мастерс».

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Янник Синнер (Италия, 10) — 7:5, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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