Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев победил немца Александра Зверева на Итоговом турнире ATP — 7:6 (9:7), 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут.

27-летний россиянин за игру сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. У 26-летнего немца — 9 эйсов и 1 реализованных брейк-пойнт из 4.

Медведев досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира.

В следующем матче красной группы россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания). Зверев встретится с Андреем Рублевым. Игры пройдут 17 ноября.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 7:6 (9:7), 6:4