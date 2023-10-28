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Сегодня, 17:09

Медведев побил личный рекорд по победам за сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Третья ракетка мира Даниил Медведев установил новый личный рекорд по победам за сезон.

В полуфинале турнира в Вене он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Для него это победа стала 64-й в 2023 году.

27-летний Медведев побил личный рекорд по выигранным матчам за сезон. Предыдущее достижение было 63 победы.

В финале Медведев сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2). Россиянин является действующим победителем турнира в Вене.

Теннис
Даниил Медведев
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