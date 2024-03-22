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22 марта, 20:25

Медведев поделился мнением о соперничестве с Синнером и Алькарасом

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о соперничестве с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я пытаюсь остановить их. Когда в туре появляются такие молодые ребята, для меня это всегда хороший вызов. Это делает тебя только лучше. Чем дольше я буду играть, тем больше придет молодых ребят и тем больше я буду стараться адаптировать свою игру. Это то, что я пытаюсь сделать прямо сейчас», — сказал теннисист.

28-летний Медведев в январе этого года уступил Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче турнира в Индиан-Уэлсе 17 марта россиянин потерпел поражение от Алькараса.

Источник: https://www.ubitennis.net/2024/03/daniil-medvedev-relishing-rivalry-with-younger-rivals-alcaraz-sinner/
Теннис
Даниил Медведев
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