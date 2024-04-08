Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:37

Медведев: «Я очень жду «Ролан Гаррос». Чувствую, что мне удалось найти небольшое преимущество на «Шлемах»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции-2024.

«Я до сих пор не сильно люблю грунт, просто потому что он не очень подходит под мой стиль игры. Но на самом деле с каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня все выше и выше, потому что есть уверенность. Иногда она падает, но иногда может поднять меня выше. Так что я очень жду «Ролан Гаррос». Чувствую, что мне удалось найти небольшое преимущество на «Больших шлемах», я начал хорошо играть с «Уимблдона» 2023 года. Постараюсь это использовать в этом году и хорошо провести «Ролан Гаррос», — приводит Eurosport слова Медведева.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 20 мая по 9 июня. В прошлом сезоне Медведев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос», уступив бразильцу Тьяго Уайлду.

На данный момент 28-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР. Он является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021). Всего россиянин пять раз выходил в финалы «Шлемов».

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/roland-garros/2024/exclusive-daniil-medvedev-reveals-higher-expectations-on-clay-as-he-seeks-to-improve-french-open-rec_sto10078677/story.shtml
Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Российскую всадницу отстранили от соревнований на два года за избиение лошади
Как выглядит новый дворец Этери Тутберидзе. Эксклюзивный репортаж «СЭ»
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведев идет по стопам Шараповой? Лидеры российского тенниса начинают грунтовый сезон в Монте-Карло
Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге АТР
«В жизни у меня кожа намного толще, чем на корте». Большое интервью Даниила Медведева
Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира
Джокович: «Мне нужно больше времени, чтобы достичь своего пика на грунте»
Алькарас заявил, что стремится побить рекорды «Большой тройки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австралиец Попырин во втором круге турнира в Монте-Карло сыграет с Рублевым

Аргентинец Черундоло во втором круге турнира в Монте-Карло может сыграть с Хачановым