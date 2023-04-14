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Сегодня, 01:18

Медведев: «Мы много раз тренировались с Руне. Он — потрясающий игрок»

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы над немцем Александром Зверевым в третьем круге турнира в Монте-Карло поделился ожиданиями от следующего матча с датчанином Хольгером Руне.

«Руне — потрясающий игрок. Мы много раз тренировались. Первый раз на Nitto ATP Finals, когда он был еще юниором. Потом много раз в Академии Муратоглу. Мы много практиковались на глине. Не думаю, что я когда-либо выигрывал у него сет, но сегодня я играл хорошо, так что надеюсь показать хороший теннис и завтра», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Ранее Медведев и Руне ни разу не играли друг против друга в официальных матчах.

Даниил Медведев. Медведев на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Теннис
Даниил Медведев
0
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