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Сегодня, 20:03

Медведев о Рублеве: «Андрей способен доставить неприятности любому сопернику»

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым (6:2, 6:2) в финале турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

«У нас получился очень тактический матч. Я знаю, что Андрей может доставить неудобства любому сопернику. Он способен заставить тебя страдать во время розыгрышей, я стараюсь делать то же самое», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Медведев выиграл третий турнир подряд. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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