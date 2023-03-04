Медведев о Рублеве: «Андрей способен доставить неприятности любому сопернику»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым (6:2, 6:2) в финале турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

«У нас получился очень тактический матч. Я знаю, что Андрей может доставить неудобства любому сопернику. Он способен заставить тебя страдать во время розыгрышей, я стараюсь делать то же самое», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Медведев выиграл третий турнир подряд. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).