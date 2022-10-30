Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:55

Медведев — о победе на турнире в Австрии: «Я действительно счастлив. Этот матч был лучшим за неделю»

Алина Савинова
Telegram Новости

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на турнире в Австрии.

«Я действительно счастлив. Этот матч был лучшим за неделю, потому что Денис действительно играл нереально, пока, вероятно, не проиграл 4:3 во втором сете. Он понизил свой уровень примерно на два процента, и я смог этим воспользоваться. Это одна из лучших побед, когда ты знаешь, что твой соперник сильнее тебя, но ты стараешься оставаться там и делаешь все, что в твоих силах», — цитирует Медведева пресс-служба официального сайта ATP.

В финальном матче турнира в Вене россиянин обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Для Медведева это 2-й выигранный турнир в текущем сезоне и 15-й титул в карьере.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-shapovalov-vienna-2022-final-sunday
Даниил Медведев
Денис Шаповалов
0
Читайте также
Русский нападающий поник в канадском клубе. Стоит ли возвращаться домой?
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Штамм есть силы: чем опасен вариант коронавируса «Цербер»
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Даниил Медведев и Денис Шаповалов обрызгали друг друга шампанским после завершения финала в Вене