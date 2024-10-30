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Сегодня, 17:34

Медведев подкинул и не поймал ракетку во время матча в Париже

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев не смог поймать подброшенную ракетку во время матча второго круга «мастерса» в Париже.

Россиянин играл против представителя Австралии Алексея Попырина. Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4) в пользу австралийца.

В начале третьего сета после проигранной подачи Медведев не справился с нервами и высоко подкинул свою ракетку, однако поймать ее спортсмену не удалось.

В третьем круге соревнований Попырин встретится с победителем матча Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) — Карен Хачанов (Россия).

Теннис
Даниил Медведев

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