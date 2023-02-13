0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:34

Медведев поднялся на 11-ю строчку рейтинга ATP

Виталий Косик
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 11-ю позицию в рейтинге ATP, сообщается на сайте организации.

В рейтинге первой ракеткой России остается Андрей Рублев, который остался на пятом месте. На 13-й строчке расположился полуфиналист Australian Open-2023 Карен Хачанов.

Лидером остался сербский теннисист Новак Джокович, который является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Рейтинг АТР от 13 февраля 2023 года:

1. Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков;

2. Карлос Алькарас (Испания) — 6730;

3. Стефанос Циципас (Греция) — 5940;

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5515;

5. Андрей Рублев (Россия) — 4065;

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 3815;

7 (+1). Тейлор Фриц (США) — 3455;

8 (-1). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3260;

9. Хольгер Руне (Дания) — 3136;

10. Хуберт Хуркач (Польша) — 2950;

11(+1). Даниил Медведев (Россия) — 2750;

13. Карен Хачанов (Россия) — 2515.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
Феликс Оже-Альяссим
Хуберт Хуркач
1
Обсудить
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств
Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
Планирование за горизонт: РСЗО «Торнадо-Г» получила сверхдальние ракеты
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов в возрасте 78 лет
Материалы сюжета: Джокович снова №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Новаком
Сафиуллин выиграл турнир и обошел Карацева в рейтинге. Роман на пути к топ-50?
Сафиуллин поднялся на 18 позиций в рейтинге ATP
Медведев еще вернется в топ-5. Колонка Екатерины Макаровой
Тарпищев назвал условие, при котором Медведев вернется в топ-10 рейтинга ATP
Тарпищев о лидерстве Джоковича в рейтинге ATP: «Физические кондиции, голова на месте, поэтому и первый»
Джокович вернулся на первое место в рейтинге ATP, Медведев выпал из топ-10
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

У Ибин стал первым теннисистом из Китая, выигравшим титул ATP