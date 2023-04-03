Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Сегодня, 07:45
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Сербский теннисист Новак Джокович вернулся на первое место, сместив 19-летнего испанца Карлоса Алькараса. Россиянин Даниил Медведев после победы в турнире в Майами поднялся с 5-го на 4-е место.
Рейтинг АТР на 3 апреля:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков;
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6780;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770;
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5150;
5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005;
6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3470;
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450;
8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3370;
9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3345;
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3065;
11 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2855.