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Сегодня, 08:28

Медведев поднялся на четвертую строчку рейтинга ATP

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятой на четвертую строчку в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

На прошедшей неделе Медведев дошел до четвертьфинала турнира в Монте-Карло, где проиграл в матче с датчанином Хольгером Руне. Он, в свою очередь, поднялся на седьмое место в рейтинге. Это лучший результат датчанина в карьере.

Россиянин Александр Шевченко на прошедшей неделе стал победителем турнира в Мадриде и впервые в карьере вошел в топ-100 рейтинга. Карен Хачанов поднялся с 12-й строчки на 11-ю.

Рейтинг АТР от 17 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7240 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770
3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5255
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5240
5 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 4950
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4380
7 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3865
8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3525
9 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450
10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3245
11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2900
...98 (107). Александр Шевченко (Россия) — 610

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Хольгер Руне
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