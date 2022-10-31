Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP

Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представил обновленную версию мирового рейтинга.

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертого места на третье. На прошедшей неделе он выиграл турнир ATP 500 в Вене.

Победитель соревнований в Базеле канадец Феликс Оже-Альяссим стал восьмым. Он сместил с этой позиции россиянина Андрея Рублева, который занимает теперь девятое место.

Также в первую десятку рейтинга ATP вошел Хуберт Хуркач.

Россиянин Карен Хачанов опустился с 18-го на 19-е место, Аслан Карацев поднялся на две позиции — он 58-й, Роман Сафиуллин стал 92-м, Павел Котов — 98-м.

Рейтинг ATP от 31 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810

3. (4) Даниил Медведев (Россия) — 5655

4. (3) Каспер Рууд (Норвегия) — 5510

5. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 5035

6. (6) Александр Зверев (Германия) — 4360

7. (7) Новак Джокович (Сербия) — 4320

8. (9) Феликс Оже (Канада) — 3725

9. (8) Андрей Рублев (Россия) — 3685

10. (11) Хуберт Гуркач (Польша) — 3220...

19. (18) Карен Хачанов (Россия) — 1945...

58. (60) Аслан Карацев (Россия) — 795...

92. (93) Роман Сафиуллин (Россия) — 606...

98. (96) Павел Котов (Россия) — 564 ...