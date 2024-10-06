Медведев подтерся теннисным мячом во время матча с Арнальди на турнире в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев подтерся теннисным мячом в матче против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге турнира в Шанхае.

Россиянин обыграл итальянца в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:4. Во втором сете Медведев получил штрафное очко за неспортивное поведение после перепалки с судьей. Перед этим теннисист обтер теннисный мяч об заднюю сторону шорт.

Кроме того, после игры Медведев оставил на камере ироничное послание: «Чудесные мячи» и добавил грустный смайлик.

Медведев вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае и встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Александр Мюллер (Франция).