16 марта, 13:00
В ночь с 16 на 17 марта состоится полуфинал турнира серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе. В финал выйдут победители следующих пар: Томми Пол (США) — Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания). Публикуем расписание и трансляции «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Время начала — московское.
23.30. Синнер — Алькарас
Трансляция: «ВКонтакте»
00.50. Пол — Медведев
Трансляция: «ВКонтакте»
Представитель Испании — действующий чемпион «мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Призовой фонд турнира составляет — 8 995 555 долларов.
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