Медведев получил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Метце

31 октября, 21:15
Российский теннисист Даниил Медведев, чемпион US Open-2021 и 13-я ракетка мира получил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Метце. Он пройдет с 2 по 8 ноября.
На турнире также выступят канадец Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик из Казахстана. Все трое сохраняют шансы на квалификацию на Итоговый турнир ATP, который пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.
Восьмое место в гонке на Итоговый чемпионат занимает итальянец Лоренцо Музетти. На следующей неделе он примет участие в турнире ATP-250 в Афинах. Оже-Альяссим может обойти его, если выиграет полуфинал «мастерса» в Париже.
Антон Богачев
сколько максимум может получить медвед в Метце ? 2,760+250 это сколько ? а у Феликса уже 3,595. так что не врите
01.11.2025
Skorz.
Вот этого самого , Оже ибн Алья , нужно притормозить ))) как минимум ! Ну , а дальше ? Дальше , как получится ) Настолько это все ,маловероятно ...про Даню и Сашу , что даже начинаешь в это верить !)
31.10.2025
TokTram_
Интресненько. Но имеет смысл только, если Даня Париж возьмёт.
31.10.2025