Медведев получил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Метце

Российский теннисист Даниил Медведев, чемпион US Open-2021 и 13-я ракетка мира получил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Метце. Он пройдет с 2 по 8 ноября.

На турнире также выступят канадец Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик из Казахстана. Все трое сохраняют шансы на квалификацию на Итоговый турнир ATP, который пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.

Восьмое место в гонке на Итоговый чемпионат занимает итальянец Лоренцо Музетти. На следующей неделе он примет участие в турнире ATP-250 в Афинах. Оже-Альяссим может обойти его, если выиграет полуфинал «мастерса» в Париже.