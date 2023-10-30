Медведев получит 600 тысяч долларов за лучший результат на турнирах ATP-500 в сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев получит наибольшие призовые за выступления в турнирах категории ATP-500 в сезоне-2023.

В конце каждого сезона ATP подсчитывает очки, полученные спортсменами по ходу сезона, и распределяет между ними призовые в размере 1,3 миллиона долларов.

27-летний россиянин получит 600 тысяч долларов. 300 тысяч долларов получит испанец Карлос Алькарас. Итальянцу Янник Синнер — 200 тысяч.

29 октября Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Вене — 6:7 (7:9), 6:4, 3:6. В начале октября он уступил ему же в решающем матче турнира в Пекине. В 2023 году Медведев выиграл два турнира категории ATP-500 — в Роттердаме и Дубае.