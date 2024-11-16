Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:45

Медведев потеряет одну позицию в рейтинге ATP 18 ноября

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев опустится на одну строчку ниже в рейтинге ATP с понедельника 18 ноября.

Спортсмен переместится с 4-го места на 5-е. Это связано с выходом в финал итогового турнира ATP его конкурента за место в рейтинге, американского теннисиста Тейлора Фритца.

В полуфинальном матче американец обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). В финале Фритц встретится с победителем второй пары 1/2 финала Янник Синнер — Каспер Рууд.

Теннис
Даниил Медведев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Игнатова возмутилась поведением экс-солистки «#2Маши» на шоу Медведевой
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Поп-ММА: как зародились, за счет чего стали популярны и какое будущее их ждет. Большой текст про треш-индустрию
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Материалы сюжета ATP Finals 2024: материалы и результаты Итогового турнира года
Фритц победил Зверева и стал первым финалистом Итогового турнира
Итоговый турнир ATP Finals 2024: расписание и результаты матчей (группы и плей-офф)
Рублев уступил Рууду и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира
Андрей Рублев — Каспер Рууд. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Рублев проиграл первый сет Рууду и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира
Каспер Рууд — Андрей Рублев: смотреть матч Итогового турнира ATP
Сегодня
Вчера
Неделя