Медведев потеряет одну позицию в рейтинге ATP 18 ноября

Российский теннисист Даниил Медведев опустится на одну строчку ниже в рейтинге ATP с понедельника 18 ноября.

Спортсмен переместится с 4-го места на 5-е. Это связано с выходом в финал итогового турнира ATP его конкурента за место в рейтинге, американского теннисиста Тейлора Фритца.

В полуфинальном матче американец обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). В финале Фритц встретится с победителем второй пары 1/2 финала Янник Синнер — Каспер Рууд.