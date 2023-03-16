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Сегодня, 10:10

Медведев — о травме пальца: «Когда я его порезал, то увидел мясо. Было очень неприятно»

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев травмировал палец во время четвертьфинального матча против Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 7:5).

Палец Даниила зажало между ручкой ракетки и кортом. Это случилось при счете 3:3 во втором сете. Россиянин обвинил в травме корт и получил предупреждение за плевок.

«Когда я его порезал, то увидел мясо. Было очень неприятно. Сейчас порез почистили, заклеили. Все должно быть нормально», — сказал Медведев после матча.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с Фрэнсисом Тиафо, который ранее обыграл британца Кэмерона Норри. Матч между Медведевым и Тиафо состоится 18 марта.

Даниил Медведев
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