Медведев — о травме пальца: «Когда я его порезал, то увидел мясо. Было очень неприятно»

Российский теннисист Даниил Медведев травмировал палец во время четвертьфинального матча против Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 7:5).

Палец Даниила зажало между ручкой ракетки и кортом. Это случилось при счете 3:3 во втором сете. Россиянин обвинил в травме корт и получил предупреждение за плевок.

«Когда я его порезал, то увидел мясо. Было очень неприятно. Сейчас порез почистили, заклеили. Все должно быть нормально», — сказал Медведев после матча.