Медведев повторил достижение Федерера и Джоковича в Открытой эре

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал 7-го турнира ATP на харде в этом сезоне.

В полуфинале турнира в Пекине 3-я ракетка мира обыграл немца Александра Зверева (6:4, 6:3).

Таким образом, Медведев повторил достижение Роджера Федерера и Новака Джоковича, которые до этого были единственными игроками в истории Открытой эры с 7 хардовыми финалами в трех и более сезонах.

В матче за титул Пекина-2023 Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в среду, 4 октября. Время начала игры — не ранее 14:30 по московскому времени.

Медведев заблистал в Пекине. Россиянин стильно вышел в финал, обыграв принципиального соперника