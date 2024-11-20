Медведев пожелал спокойной пенсии судье, на которого накричал на Australian Open-2022

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в своих соцсетях послание судье ATP Хауме Кампистолю, завершившему карьеру.

«Приятель, у нас много веселых воспоминаний с теннисного корта. Желаю спокойной жизни на пенсии», — написал Медведев, приложив к посту фото Кампистоля с полуфинала Australian Open-2022.

В 2022 году в полуфинале Открытого чемпионата Австралии российский теннисит накричал на Кампистоля и назвал его «тупым» за то, что тот никак не реагировал на подсказки со стороны отца его соперника грека Стефаноса Циципаса. Позже после проигранного сета Медведев сказал судье на вышке: «В следующий раз предупреди его. Если ты этого не сделаешь, ты — котенок».