Медведев предстал рыцарем на бронированном медведе в промо турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев предстал в образе рыцаря в доспехах на бронированном медведе в официальном проморолике выставочного турнира в Эр-Рияде.

Промо опубликовал в соцсетях представитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в социальных сетях. На видео теннисист скачет на медведе в окружении воды, после чего в полете исполняет удар ракеткой по золотому мячу.

Турнир в Саудовской Аравии состоится с 16 по 19 октября в Эр-Рияде. В нем также примут участие Янник Синнер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и другие.