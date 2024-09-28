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Сегодня, 17:15

Медведев предстал рыцарем на бронированном медведе в промо турнира в Эр-Рияде

Даниил Медведев.
Фото Кадр промо-видео турнира в Эр-Рияде
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Российский теннисист Даниил Медведев предстал в образе рыцаря в доспехах на бронированном медведе в официальном проморолике выставочного турнира в Эр-Рияде.

Промо опубликовал в соцсетях представитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в социальных сетях. На видео теннисист скачет на медведе в окружении воды, после чего в полете исполняет удар ракеткой по золотому мячу.

Турнир в Саудовской Аравии состоится с 16 по 19 октября в Эр-Рияде. В нем также примут участие Янник Синнер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и другие.

Даниил Медведев

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