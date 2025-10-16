Видео
16 октября, 15:18

Медведев — о победе над Уолтоном: «Это был очень тяжелый матч»

Сергей Ярошенко

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Адамом Уолтоном во втором круге турнира в Алма-Ате.

Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:0) в пользу 29-летнего россиянина.

«Это был очень тяжелый матч. В гейме при счете 1:4 я, кажется, сохранил четыре или пять брейк-пойнтов. Это было важно, потому что потом мне удалось отыграться и вернуться в свой ритм, поэтому я рад, что победил сильного соперника», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира Медведев встретится с венгром Фабианом Марожаном.

