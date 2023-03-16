0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 03:00

Медведев пробился в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина — 6:3, 7:5.

Во втором сете россиянину потребовался медицинский тайм-аут из-за травмы пальца, но это не помешало ему одержать победу.

В полуфинале Медведев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 23) — 6:3, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/indianwells/2023/
Теннис
Даниил Медведев
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тиафо обыграл Норри и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе