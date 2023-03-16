Медведев пробился в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина — 6:3, 7:5.

Во втором сете россиянину потребовался медицинский тайм-аут из-за травмы пальца, но это не помешало ему одержать победу.

В полуфинале Медведев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 23) — 6:3, 7:5