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Сегодня, 18:59

Медведев пробился в полуфинал турнира в Вене

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянским теннисистом Янником Синнером в четвертьфинале турнира в Вене (Австрия). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Россиянин 7 раз подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Синнера 4 эйса и ни одной двойной ошибки.

В полуфинале турнира Медведев встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Янник Синнер (Италия, 6) — 6:4, 6:2

Даниил Медведев
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