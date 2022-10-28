Медведев пробился в полуфинал турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянским теннисистом Янником Синнером в четвертьфинале турнира в Вене (Австрия). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Россиянин 7 раз подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Синнера 4 эйса и ни одной двойной ошибки.

В полуфинале турнира Медведев встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Янник Синнер (Италия, 6) — 6:4, 6:2