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Сегодня, 19:50

Медведев проделывал трюки с ракеткой во время стартового матча на Итоговом турнире АТР

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев во время второго сета матча против Тэйлора Фритца на Итоговом турнире ATP на эмоциях кинул свою ракетку.

Это произошло при счете 4:2 в пользу американца. Ракетка после броска Медведева отлетела к фону корта. Россиянин получил второе предупреждение от арбитра за неспортивное поведение, что привело к проигрышу очка.

Позже Медведев издевательски начал проделывать трюки с ракеткой. Он перебрасывал ее через спину, подкидывал вверх, а затем взял ручкой вперед.

В этой встрече российский теннисист проиграл Фритцу со счетом 4:6, 3:6.

Теннис
Даниил Медведев

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