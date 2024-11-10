Медведев проделывал трюки с ракеткой во время стартового матча на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев во время второго сета матча против Тэйлора Фритца на Итоговом турнире ATP на эмоциях кинул свою ракетку.

Это произошло при счете 4:2 в пользу американца. Ракетка после броска Медведева отлетела к фону корта. Россиянин получил второе предупреждение от арбитра за неспортивное поведение, что привело к проигрышу очка.

Позже Медведев издевательски начал проделывать трюки с ракеткой. Он перебрасывал ее через спину, подкидывал вверх, а затем взял ручкой вперед.

В этой встрече российский теннисист проиграл Фритцу со счетом 4:6, 3:6.