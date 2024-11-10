Медведев проделывал трюки с ракеткой во время стартового матча на Итоговом турнире АТР

Сегодня, 19:50
Российский теннисист Даниил Медведев во время второго сета матча против Тэйлора Фритца на Итоговом турнире ATP на эмоциях кинул свою ракетку.
Это произошло при счете 4:2 в пользу американца. Ракетка после броска Медведева отлетела к фону корта. Россиянин получил второе предупреждение от арбитра за неспортивное поведение, что привело к проигрышу очка.
Позже Медведев издевательски начал проделывать трюки с ракеткой. Он перебрасывал ее через спину, подкидывал вверх, а затем взял ручкой вперед.
В этой встрече российский теннисист проиграл Фритцу со счетом 4:6, 3:6.