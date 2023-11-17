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Сегодня, 18:02

Медведев проиграл Алькарасу и в полуфинале Итогового турнира ATP встретится с Синнером

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в третьем матче групповой стадии Итогового турнира ATP — 4:6, 4:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут.

Вторая ракетка мира Алькарас 3 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету третьей ракетки мира Медведева 3 эйса, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

У Алькараса и Медведева стало по 2 победы и 1 поражению в Красной группе. Россиянин (сеты 4-2) занял второе место, а испанец — первое (5-2).

В полуфинале Итогового турнира ATP Медведев встретится с выигравшим Зеленую группу итальянцем Янником Синнером (3 победы в 3 матчах), а испанец — с сербом Новаком Джоковичем (2-1). Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.

Сегодня, 17 ноября, последний матч Красной группы проведут немец Александр Зверев и россиянин Андрей Рублев (23.30 мск).

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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