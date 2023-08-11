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ATP

11 августа, 23:44

Медведев проиграл Де Минауру в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто — 6:7 (7:9), 5:7.

В первом сете Медведев вел со счетом 5:2, а на тай-брейке у него было три сет-бола. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

3-я ракетка мира Медведев 8 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету 18-й ракетки мира Де Минаура 1 эйс, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале турнира Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины (Испания).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алекс Де Минаур (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (9:7), 7:5

Теннис
Даниил Медведев
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