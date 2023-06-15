Медведев проиграл Маннарино во втором круге турнира ATP в Хертогенбосхе

Сегодня, 15:42
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Адриано Маннарино во втором круге турнира ATP в Хертогенбосе — 6:4, 4:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 59 минут.
Медведев восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. В активе его соперника один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
По информации Opta, победа над Медведевым стала для Маннарино первой в играх с теннисистами из топ-3 после 10 поражений.
В матче 1/4 финала Маннарино встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Милош Раонич (Канада).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 673 630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Адриан Маннарино (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 6:2