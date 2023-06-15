Медведев проиграл Маннарино во втором круге турнира ATP в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Адриано Маннарино во втором круге турнира ATP в Хертогенбосе — 6:4, 4:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 59 минут.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. В активе его соперника один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

По информации Opta, победа над Медведевым стала для Маннарино первой в играх с теннисистами из топ-3 после 10 поражений.

В матче 1/4 финала Маннарино встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Милош Раонич (Канада).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 673 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 6:2