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Сегодня, 17:27

Медведев проиграл Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.

5-я ракетка мира Медведев 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из двух. На счету 9-й ракетки мира Руне такое же количство эйсов и двойных, и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Отметим, что Медведев 16 часов назад обыграл немца Александра Зверева в матче третьего круга, который длился 3 часа. Руне же не играл свой матч 1/8, так как его соперник Маттео Берреттини снялся из-за травмы.

В полуфинале 19-летний датчанин встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Янник Синнер (Италия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 6) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
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