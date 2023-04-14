Медведев проиграл Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 17:27
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.
5-я ракетка мира Медведев 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из двух. На счету 9-й ракетки мира Руне такое же количство эйсов и двойных, и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Отметим, что Медведев 16 часов назад обыграл немца Александра Зверева в матче третьего круга, который длился 3 часа. Руне же не играл свой матч 1/8, так как его соперник Маттео Берреттини снялся из-за травмы.
В полуфинале 19-летний датчанин встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Янник Синнер (Италия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 6) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:4