Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Пекине

Сегодня, 16:59
Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине — 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).
Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.
Медведев сделал 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Синнера 3 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
22-летний итальянец впервые в карьере обыграл Медведева. Ранее Синнер уступил россиянину в 6 матчах подряд.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Янник Синнер (Италия, 6) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)