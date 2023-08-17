Медведев проиграл Звереву и не смог выйти в четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев проиграл немцу Александру Звереву в третьем круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 4:6, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 36 минут. Медведев за игру сделал 5 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. У Зверева — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 8 реализованных брейк-пойнта. В четвертьфинале турнира ATP-1000 Зверев сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Адриан Маннарино (Франция). Цинциннати (США) Турнир ATP Western & Southern Open Призовой фонд 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Александр Зверев (Германия, 16) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 5:7, 6:4 Алексей Попырин (Австралия, LL) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 1:6, 6:3