Медведев — о конфликте с судьей в матче с Монфисом: «На 99 процентов уверен, что это был аут»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал стычку с судьями в матче второго круга турнира в Монте-Карло против француза Гаэля Монфиса (6:2, 6:4).

«Я рад, что мне удалось в какой-то момент попытаться сохранить спокойствие. Обрести спокойствие — это то, что мне хотелось сделать больше в этом году. Будут еще моменты, когда я схожу с ума. Посмотрим... Но я на 99 процентов уверен, что мяч оказался в ауте. Посмотрим, что покажет Hawk-Eye», — цитирует Медведева сайт ATP.

Во втором сете при счете 2:1 30:0 на подаче Монфиса россиянин решил, что соперник ошибся по длине и остановил розыгрыш. Однако судья Мохамед Лайани определил, что было касание линии. Россиянин доказывал Лайани, что был аут, однако тот показывал Медведеву на след от мяча.

Медведев вышел в третий круг турнира и сыграет с Кареном Хачановым. Матч пройдет завтра, 11 апреля.