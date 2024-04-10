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Сегодня, 19:12

Медведев — о конфликте с судьей в матче с Монфисом: «На 99 процентов уверен, что это был аут»

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал стычку с судьями в матче второго круга турнира в Монте-Карло против француза Гаэля Монфиса (6:2, 6:4).

«Я рад, что мне удалось в какой-то момент попытаться сохранить спокойствие. Обрести спокойствие — это то, что мне хотелось сделать больше в этом году. Будут еще моменты, когда я схожу с ума. Посмотрим... Но я на 99 процентов уверен, что мяч оказался в ауте. Посмотрим, что покажет Hawk-Eye», — цитирует Медведева сайт ATP.

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Во втором сете при счете 2:1 30:0 на подаче Монфиса россиянин решил, что соперник ошибся по длине и остановил розыгрыш. Однако судья Мохамед Лайани определил, что было касание линии. Россиянин доказывал Лайани, что был аут, однако тот показывал Медведеву на след от мяча.

Медведев вышел в третий круг турнира и сыграет с Кареном Хачановым. Матч пройдет завтра, 11 апреля.

Гаэль Монфис
Даниил Медведев
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