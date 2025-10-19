Видео
19 октября, 17:34

Медведев — о победе на турнире в Алма-Ате: «Наконец-то смог выиграть титул. Я счастлив»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на турнире в Алма-Ате.

19 октября Медведев обыграл француза Корантена Мутев в финале турнира — 7:5, 4:6, 6:3.

«Не скажу, что я очень доволен тем, как я провел некоторые моменты матча, но я счастлив. В самые важные минуты я был сосредоточен и играл хорошо. Наконец-то я смог выиграть титул после нескольких лет перерыва», — сказал Медведев на корте.

Также теннисист добавил, что впервые на его матче присутствовали жена и две дочери, одной из которых он посвятил свою победу.

29-летний Медведев выиграл 21-й турнир ATP в карьере и первый с 2023 года. До этого россиянин уступил в шести финалах подряд.

