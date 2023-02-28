Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:18

Медведев — о победе над Арнальди: «Сначала было непросто, во втором сете я играл лучше»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Маттео Арнальди (6:4, 6:2) в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).

«Всегда непросто играть против того, кого ты никогда раньше не видел. На самом деле я не знал, как он играет, агрессивно или оборонительно. Это было что-то среднее. Сначала было непросто, во втором сете я играл лучше. Он молод, у него хорошие результаты на «челленджерах». Когда дело обстоит так, у тебя есть высокий потенциал, но ты никогда не знаешь, реализуется ли это, поэтому я могу только пожелать ему удачи», — цитирует пресс-служба ATP Медведева.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев обыграл Арнальди и вышел во второй круг турнира в Дубае

Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе