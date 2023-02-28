Медведев — о победе над Арнальди: «Сначала было непросто, во втором сете я играл лучше»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Маттео Арнальди (6:4, 6:2) в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).

«Всегда непросто играть против того, кого ты никогда раньше не видел. На самом деле я не знал, как он играет, агрессивно или оборонительно. Это было что-то среднее. Сначала было непросто, во втором сете я играл лучше. Он молод, у него хорошие результаты на «челленджерах». Когда дело обстоит так, у тебя есть высокий потенциал, но ты никогда не знаешь, реализуется ли это, поэтому я могу только пожелать ему удачи», — цитирует пресс-служба ATP Медведева.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.