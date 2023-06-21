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21 июня, 23:48

Медведев — о матче с Джере: «Рад победе. Мне непросто играть на траве»

Мария Гусева
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над сербом Ласло Джере (6:3, 6:7 (5:7), 6:3) во втором круге турнира в Галле (Германия).

«Мне непросто играть на траве... Можно провести идеальный матч и проиграть на двух тай-брейках, так что для меня это немного странно, — цитирует пресс-служба ATP Медведева. — Лучшие игроки, такие как Роджер Федерер, с одной стороны, могут показаться инопланетянами, но ты пытаешься понять, как они играют на таком покрытии, где иногда трудно победить кого бы то ни было, и завоевывают столько титулов — Уимблдон, Галле, неважно. Это просто потрясающе. Я рад победе и с нетерпением жду следующих матчей».

В четвертьфинале турнира соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Теннис
Даниил Медведев
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