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Сегодня, 01:19

Медведев: «Показал достаточно высокий уровень, но надо с каждым матчем только прибавлять»

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в третьем круге турнира в Торонто.

«Было довольно ветрено. Не скажу, что это был самый сильный ветер, при котором я когда-то играл, но он был довольно странным — иногда был сильным, иногда ослабевал. В такой нестабильной обстановке сложно продемонстрировать свои лучшие удары. Счастлив, что смог подавать чуть лучше, принимать чуть лучше, бегать чуть лучше, и этого хватило до победы. В целом я показал достаточно высокий уровень, но надо с каждым матчем только прибавлять. Как известно, надо показывать свой лучший теннис в финале. Что я и попытаюсь сделать», — сказал Медведев в интервью на корте после игры.

В четвертьфинале российский теннисист встретится с победителем матча Тэйлор Фритц — Алекс Де Минаур.

Даниил Медведев. Медведев укротил ветер. Россиянин дошел до четвертьфинала «Мастерса» в Торонто, не потеряв ни сета
Теннис
Даниил Медведев
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