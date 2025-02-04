Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 01:30

Медведев — о победе над Вавринкой: «Надеюсь, в следующих матчах буду прибавлять»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге турнира в Роттердаме над швейцарцем Стэном Вавринкой (6:7 (8:10), 6:4, 6:1).

«Когда у тебя есть уверенность, ты выигрываешь несколько сетов, в которых должен был уступить. Когда уверенности нет, ты проигрываешь несколько сетов, которые должен был взять. Я подумал: «Сейчас играю не так уж плохо», так что если продолжу давить и стараться играть лучше, то все может получиться, и я рад, что так и произошло. Надеюсь, в следующих матчах буду прибавлять», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Маттиа Беллуччи (Италия) — Меес Роттгеринг (Нидерланды).

Даниил Медведев
Стэн Вавринка
Читайте также
Взрыв в ЖК «Алые паруса»: что известно и кто пострадал
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Дюков переизбран на пост президента РФС
Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде колумбийских наемников
В Эстонии жителям порекомендовали делать запасы из-за отключений электроэнергии
Александрова обыграла украинку Ястремскую в финале турнира WTA в Линце
Популярное видео
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя