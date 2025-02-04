Медведев — о победе над Вавринкой: «Надеюсь, в следующих матчах буду прибавлять»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге турнира в Роттердаме над швейцарцем Стэном Вавринкой (6:7 (8:10), 6:4, 6:1).

«Когда у тебя есть уверенность, ты выигрываешь несколько сетов, в которых должен был уступить. Когда уверенности нет, ты проигрываешь несколько сетов, которые должен был взять. Я подумал: «Сейчас играю не так уж плохо», так что если продолжу давить и стараться играть лучше, то все может получиться, и я рад, что так и произошло. Надеюсь, в следующих матчах буду прибавлять», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Маттиа Беллуччи (Италия) — Меес Роттгеринг (Нидерланды).