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Сегодня, 17:10

Медведев: «Проигрываю сейчас, наверное, лучшему игроку в мире»

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия).

«Честно говоря, проигрываю сейчас, наверное, лучшему игроку в мире. Конечно, с точки зрения рейтинга лучший Карлос, он добился потрясающих результатов в 2022 году. Но поскольку он пропустит Открытый чемпионат Австралии, Новак, вероятно, сейчас лучший в мире. Он выиграл несколько турниров подряд.

Немного разочарован, но есть и позитивные моменты. Я чувствовал себя великолепно сегодня, что хорошо перед Открытым чемпионатом Австралии. Но, чувствуя себя настолько великолепно, я проиграл. Это, конечно, негативный момент. Так что, надеюсь, жеребьевка Australian Open разведет нас с Новаком по разным сегментам, но даже если этого не произойдет, я постараюсь в следующий раз сыграть лучше, как мне удавалось против него раньше», — сказал Медведев.

Россиянин уступил сербскому теннисисту в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. В финале турнира соперником Джоковича станет американец Себастьян Корда.

 
Даниил Медведев во&nbsp;время матча с&nbsp;Новаком Джоковичем. Медведев не прошел проверку Джоковичем и спародировал его травму. Странный поступок в полуфинале

 

Источник: https://www.tennismajors.com/atp/adelaide-international-250/novak-is-still-the-best-in-the-world-medvedev-hails-djokovic-after-adelaide-semi-final-651998.html
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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