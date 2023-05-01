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Сегодня, 19:14

Медведев — о Мирре Андреевой: «Я в 15 лет, наверное, не входил даже в топ-300 по юниорам»

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Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на последние выступления 16-летней соотечественницы Мирры Андреевой.

«Я в 15 лет, наверное, не входил даже в топ-300 по юниорам. Так что она точно впечатляет. Когда она выиграла первый матч, я ее не знал. Немного слышал про ее сестру и видел, что она где-то 160-я в мире — в 15 лет. Я сказал тренеру: «Ого, смотри. Она обыграла Лейлу Фернандес, финалистку «Шлема».

И, по-моему, она самая молодая, кто дошла до этого этапа на «Мастерсе». Потрясающий результат. Мы друг с другом не знакомы, я только пару раз ее видел, поздоровался. Я не видел ее игру, но впечатлен результатами. Надеюсь, она продолжит так играть, потому что пределов нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В понедельник, 1 мая Андреева проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде (3:6, 1:6). До этого поражения 16-летняя спортсменка выиграла все 15 официальных матчей на взрослом уровне в этом сезоне. Перед турниром в Мадриде россиянка одержала победу на двух турнирах ITF.

Теннис
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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